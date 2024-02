Izjemen konec tedna za Timija Zajca v Oberstdorfu

Četrto zmago na posamičnih tekmah za svetovni pokal si je priboril Timi Zajc. Smučarski skakalec iz Hramš je četrtič slavil na poletih, po letih 2019 in 2022 tretjič v Oberstdorfu. K včerajšnji zmagi je danes dodal še četrto mesto, za ‘ogrevanje’ ob prvih poletih v tej sezoni svetovnega pokala pa je prvi tekmovalni dan (v petek) skupaj z Domnom Prevcem slavil tudi na superekipni tekmi dvojic.

V posebni razvrstitvi poletov je Zajc (150 točk) trenutno na tretjem mestu. S 160 točkami sta pred njim Avstrijec Stefan Kraft in Peter Prevc. Lastnika malega kristalnega globusa bosta dali naslednji postaji – ob koncu sezone bosta še po dve posamični tekmi na letalnicah v Vikersundu in Planici. (Jure Mernik)

Foto: Facebook