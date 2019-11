Konjiško: Izdelovalec žirokopterjev pristal v stečaju

Okrožno sodišče v Celju je stečajni postopek za konjiško podjetje Trixy Aviation začelo 21. oktobra, za stečajno upraviteljico pa je imenovalo Vero Zavrl.

Plačilno nesposobni

Kot nam je povedala stečajna upraviteljica Vera Zavrl, je za 30. oktober razpisala javne dražbe premoženja Trixy Aviation, na seznamu so bili tudi žirokopterji. Vendar so bile zaradi začetka stečajnega postopka na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 21.10.2019 dražbe preklicane. »Začetek stečajnega postopka ima namreč za posledico prekinitev ali ustavitev vseh izvršilnih postopkov, vključno z razpisanimi dražbami, ker se premoženje stečajnega dolžnika prodaja samo v okviru stečajnega postopka,« je pojasnila Zavrlova in dodala, da je stečaj predlagalo podjetje samo zaradi plačilne nesposobnosti. Z začetkom stečajnega postopka imajo upniki tri mesece časa, da svoje morebitne terjatve z dokazili o njihovem obstoju prijavijo v stečajni postopek. Stečajna upraviteljica pa ima nato mesec dni časa, da preveri ali resnično obstojijo. »Kolikšen je dolg podjetja, še ne vemo. To bomo ugotovili na osnovi prijavljenih terjatev. Če upnik ne prijavi terjatve ali zamudijo s prijavo terjatve v zakonitem tri mesečnem roku, po zakonu izgubijo pravico karkoli terjati od dolžnika,« še navaja Zavrlova. Na dan začetka stečaja je bilo v podjetju Trixy Aviation zaposlenih sedem oseb.

Obetavni začetki

Podjetje Trixy Aviation je ugasnilo približno devet let po njegovi ustanovitvi. Leta 2010 ga je ustanovil avstrijski podjetnik in inovator Rainer Farrag. Razvijali in proizvajali so žirokopterje, mešanico ultralahkega letala in helikopterja, ki velja za najbolj varno zračno plovilo. Začetki Trixy Aviationa so bili obetajoči, podjetje si je prostore zagotovilo na Senožetu pri Ločah oziroma na Letališču Slovenske Konjice, v Draži vasi pa so imeli halo za kompozitne materiale. Ekipo zaposlenih so povečevali. Leta 2016, ko jih je bilo v kolektivu 24, so napovedovali, da bodo ekipo sodelavcev sčasoma podvojili. Že takrat je bilo posredno z njihovo proizvodnjo povezanih še okoli 80 delovnih mest.

Leteči avtomobil?

Veliko povpraševanje je bilo po njihovem modelu žirokopterja Spirit. Je prvi žirokopter na svetu, v katerem lahko pilota sedita drug ob drugem. Še drznejši je bil njihov model Trixy former – kombinacija električnega motocikla, ki omogoča tako vožnjo po cesti kot tudi letenje. Inovator Rainer Farag se je tako najbolj približal svoji viziji “letečega avtomobila.”