Izdelali panjske končnice in lovili sence

Večgeneracijski center Zreče in Mladinski center Dravinjske doline sta v zreškem Medgeneracijskem centru zvedla Šolo kreativnosti. Otroci so ustvarili jadrnice iz papirja ter mošnjičke za zaklade. Spoznali so kulturno dediščino panjskih končnic in jih izdelali tudi sami. V skrbi za čebele pa so posejali nageljne. Pletli so zapestnice prijateljstva. Iz kamnov, poslikanih z mandalami, pa so nastala stojala za fotografije. Ustvarili so lastno namizno igro Kača, iz časopisa izdelali ogromno igralno ploščo ter se prelevili v igralne figure po vzoru igre Človek, ne jezi se. Zadnji dan so lovili svoje sence in jih pobarvali s krednimi barvami. Majda Jakopič iz kluba Art Zreče jim je predstavila tehniko risanja portreta. Projekt Socia VGC so financirali Evropska unija, država ter občini Zreče in Slovenske Konjice.