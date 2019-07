Iz Pekinga s številnimi medaljami

Svetovni pokal v znanju šolarjev (World Scholar’s Cup) privablja uspešne osnovnošolce in dijake z vsega sveta. Tokrat ga je gostil Peking in na njem so prvič sodelovale tudi učenke iz konjiške osnovne šole Pod goro.

Kot je povedala njihova mentorica Nela Bejat Krajnc, profesorica angleškega jezika na OŠ Pod goro, gre za tekmovanje, na katerem mladi izkazujejo svoje zmožnosti kritičnega mišljenja, debatiranja, pisnega izražanja in sodelovalnega dela. Tekmovanje poteka v angleškem jeziku v znanju zgodovine, naravoslovja, družboslovja, književnosti, likovne umetnosti in glasbe, vsako leto pa organizatorji razpišejo dodatno temo – letos Nerešene skrivnosti. Tekmujejo v štirih kategorijah – to so debata, sodelovalno pisanje eseja, test s 120 vprašanji ter skupinski kviz.

Ekipo JUNIORJEV so zastopale sedmošolke Lara Kos, Alja Kukovič in Ema Marguč, skupaj so osvojile 3 zlate in 3 srebrne medalje na različnih predmetnih področjih. Tudi ekipa SENIORJEV se je odlično odrezala. V njej so bili Sandy Cizej, Nika Kavčič in Ula Murko (slednja je učenka OŠ Antona Ingoliča) tekmovali skupaj z gimnazijci in dijaki mednarodne mature. Dosegli so 5 zlatih in 19 srebrnih medalj na različnih predmetnih področjih in v štirih kategorijah bodisi kot ekipa bodisi individualno. (Več v četrtkovih Novicah, nekaj fotografij pa že zdaj v spodnji galeriji.)