Nogometaši Olimpije so zmagovalci Pokala Slovenije. V finalu v Celju so premagali Maribor z 2:1 (1:0). Olimpija je tako ubranila lovoriko, ki jo je sicer osvojila šestič. Mariborčani z devetimi pokalnimi naslovi ostajajo najuspešnejši slovenski klub v tem tekmovanju. Jim pa letos ni uspelo osvojiti dvojne krone, poleg naslova državnih prvakov še ‘pokala’. Za Olimpijo je tokrat zadel Stefan Savić v 17. in 75. minuti, za Maribor pa Marcos Tavares v sodniškem dodatku.