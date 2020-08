Ivan Janko Kovačič: »Veselijo me uspehi naših učenk in učencev«

Ravnatelj Ivan Janko Kovačič se bo ta mesec upokojil. Osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je vodili 30 let. Pravi, da v pokoj odhaja zadovoljen in s kopico nepozabnih spominov.

Pa zavrtiva kolo časa tri desetletja nazaj. S kakšnimi ambicijami ste se lotili ravnateljevanja?

Menim, da so ambicije vsakogar, ki se je resno lotil tega posla podobne, to je dvigovanje ravni kakovosti vzgojnega in izobraževalnega dela v šoli.

Kaj odlikuje uspešnega ravnatelja?

To je zelo težko vprašanje in tudi stroki, ki se ukvarja s tem vprašanjem, še ni uspelo najti enoznačnega odgovora. Zakonodaja predvideva, da naj bo ravnatelj strokovnjak na številnih področjih. Od njega se pričakuje oziroma zahteva, da je uspešen strokovni vodja in v enaki meri tudi menedžer. Ker nima podpornih služb, se mora usposobiti na številnih področjih, kot so pravno, upravno pravno, varnost pri delu, požarna varnost, varstvo osebnih podatkov, javna naročila, poznavanje higienskih standardov v skladu s standardi HACCAP, poznavanje okoljskih standardov in še marsikaj. Skratka, ravnatelj bi moral biti multidisciplinarno usposobljen vodja, kar se ne zahteva od nobenega direktorja gospodarske firme. Vsi deležniki izobraževanja imajo od njega velika pričakovanja, tudi država, ki pa dopušča, da je lahko slabše plačan od najbolje plačanega učitelja. Po mojem mnenju je uspešen tisti ravnatelj, ki mu v največji meri uspe zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje in razvoj vzgojno-izobraževalni procesa.

Kako se pa vi spominjate svojih osnovnošolskih let?

Osnovno šolo sem obiskoval v Poljčanah in imam lepe spomine na moje učitelje in sošolce, ki se še vedno srečujemo vsakih pet let na obletnicah. Kot učenec nisem posebej izstopal niti v negativnem niti v pozitivnem smislu. Je pa zanimivo, da sva s takratnim mojim ravnateljem poljčanske šole Borisom Plošinjakom, ki sem ga kot učenec zelo cenil, leta 1990 postala kolega ravnatelja in velika prijatelja.

Menda ste želeli postati učitelj matematike, a se ta vaša želja ni uresničila.

Res je. Po zaključku II. gimnazije v Mariboru sem želel sem postati učitelj matematike. Ker pa je takrat ta študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru bil mogoč le, če si še zraven študiral še fiziko, ki pa me ni veselila, sem se odločil za študij geografije in etike. Kasneje pa sem ob delu študiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in si pridobil naziv diplomirani univerzitetni politolog.

Kje je bila vaša prva služba?

Bil sem občinski štipendist in po zaključku študija na Pedagoški akademiji me je v delovno razmerje sprejel takratni ravnatelj tinjske šole Stane Gradišnik, ki pa je kmalu po mojem prihodu zapustil šolo in z velikimi uspehi nadaljeval delo bistriški kulturi.

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je podeželska šola. Kaj so po vašem mnenju prednosti in kaj slabosti šol na periferiji?

O slabostih naše šole, kot podeželske, nima smisla govoriti ob številnih prednosti, ki jih ima pred večjimi šolami v večjih krajih. Tinjska šola je prava lepotica, spada med najbolje prostorsko urejene in opremljene šole v državi. Vsak učenec nam je pomemben in zaradi maloštevilnosti je lahko vsak deležen individualnega pristopa, kar pomeni, da lahko izrazi svoja močna področja in prejme strokovno pomoč, če jo potrebuje. Na naši šoli poučujejo strokovno usposobljeni in motivirani učitelji, zato učenci pridobijo dovolj znanj, veščin in delovnih navad. Tako ne preseneča, da večina naših otrok uspešno zaključi nadaljnje izobraževanje v srednjih šolah. Učencem je zagotovljena velika stopnja varnosti, zelo malo imamo nezaželenih konfliktnih situacij, ki pa jih, če že do njih pride, čim prej razrešimo. (Intervju v celoti preberite v tiskani izdaji Bistriških novic)