Ivan Furman: “Kritiziranje nas ne bo pripeljalo nikamor”

O tem, s kakšnimi izzivi se direktor Ivan Furman sooča pri vodenju uspešnega konjiškega podjetja, v katerem ne pozabljajo na lokalno skupnost.

Pa začniva na Triglavu. Sem slišala, da ste si letos privoščili veličasten razgled z njega.

To je bil izjemno doživetje. Zato si bom minulo poletje najbolj zapomnil prav po vzponu na Tri-glav. Prvič sem se povzpel nanj. Na “streho” naše dežele sem se odpravil s peščico mojih odličnih sodelavcev. Najverjetneje bom podvig še ponovil.

Kako še skrbite za dobro psihofizično kondicijo? Pri vodenju podjetja je najbrž še kako dobrodošla.

Zagotovo. Pri kakršnem koli delu smo lahko učinkoviti le, če smo zdravi in dobrega počutja. Nisem eden tistih direktorjev, ki si ne zna vzeti časa zase in za svoje domače. Poleti dopustu-jem ob morju, tja se z ženo pogosto odpraviva tudi čez leto, ob koncih tedna. Kolesariva in se sprehajava. Tako se sprostim, ob tem pa vzdržujem kondicijo. Tudi delo okoli hiše v Polenah mi dobro dene. Prav tako rad zaviham rokave v sinovem vinogradu. Nikoli mi ni dolgčas.

Za dobro voljo pa zagotovo poskrbijo tudi vnuki.

Seveda. Tri vnuke imam. Ponosen dedek sem.

Direktorovanje je zahtevno delo. A pri tem, kot pravite, uživate. Ker v težavah prepoznava-te predvsem priložnosti. In ne obupujete.

Vodenje podjetja je zahteven, a tudi izpolnjujoč izziv. Je odgovorno delo. Vsekakor. So vzponi in so padci. So tudi stresna obdobja. Toda rad imam svoje delo. Tudi zato, ker delam z odgovornimi in sposobnimi sodelavci. Na podjetje sem čustveno vezan. Glavnino svojega življenja preživljam v njem.

Podjetje je bilo kar nekajkrat tik pred stečajem. Katero obdobje je bilo najbolj kritično in zakaj?

Med letoma 1992 in 2005 smo se kar nekajkrat za las izognili stečaju. Približno 80 zaposlenih je bilo v nenehni negotovosti. Plače so bile slabe in neredne. Pravega dela pa nismo imeli. To je bil čas vsesplošne krize. Na Konjiškem je bila 20-odstotna brezposelnost. Bil sem mlad, pol elana, verjeli smo, da nam bo nekako bo uspelo. Hodili smo dobesedno od podjetja do podjetja v tujini in iskali nove posle. Prelomno leto je bilo 2005. Takrat smo navezali stik z ruskim partnerjem in z njim sklenili posel za linije kamene volne. To je bil zelo donosen posel. Finančno smo si opomogli, lahko smo poplačali vse obveznosti do države. Ob tem smo temeljito posodo-bili proizvodnjo, postavili smo dodatne proizvodne hale. Leta 2010 nas je, tako kot dobršen delo gospodarstva, prizadela nova kriza. Prihodki podjetja so občutno upadli. A kljub temu zaposlenih nismo odpuščali. Nekaj se jih je upokojilo.

Že vrsto let ste dejavni v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenske Konjice. Lani ste prevzeli vlogo predsednika. Kaj postavljate v ospredje prizadevanj?

Problemov, ki pestijo obrtnike in podjetnike, je vedno veliko. Tudi v Dravinjski dolini. Zato si pri-zadevamo, da jim zagotovimo čim bolj učinkovito pomoč. Tarnanje in kritiziranje je nesmiselno, saj nas ne bo nikamor pripeljalo. Treba je iskati rešitve in ukrepati. Imamo več sekcij. Zavzema-mo se za manj birokracije in ureditev plačilne discipline. Da bi država pri spodbujevalnih ukre-pih obravnavala mala in mikro podjetja posebej In še bi lahko našteval. Prav tako si prizadeva-mo za drugačno ureditev regresnih zahtevkov, zmanjšanje stroškov dela, pa tudi za takšno de-lovno zakonodajo, ki bi sledila cikličnosti poslov podjetja. Nasprotujemo kontroliranju le registri-ranih podjetij in kakršnikoli dodatni obremenitvi malega gospodarstva. Našim članom pomaga-mo pri promociji njihovega dela in večamo prepoznavnost obrti. Našim članom, njihovim dru-žinskim članom in zaposlenim, je na voljo kartica mozaik podjetnih, ki nudi celo paleto ugo-dnosti. Obveščamo jih o novostih in spreminjanju zakonodaje. Zagotavljamo jim brezplačno svetovalno pomoč in ugodnosti pri obsežnejših oblikah svetovanj. Član OZS ima možnost tudi brezplačne celovite predstavitve na portalu Moj obrtnik. (V celoti si intervju preberite v jutrišnji izdaji lokalnega časopisa NOVICE).