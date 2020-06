Ivan Cajzek: »Pogoj za uspeh je korektno delo«

Ivan Cajzek. Je tisti strastni gradbenik, ki je pred tremi desetletji ustanovil uspešno gradbeno podjetje GIC GRADNJE.

To pomlad je zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Navajeni ste na dinamične delavnike, je bila karantena potemtakem za vas velik stres? “V prvih dneh po razglasitvi epidemije smo se tudi pri nas prvenstveno ukvarjali s problemi, kako se čim bolje prilagoditi zahtevam Nacionalnega inštituta za javno zdravje in hkrati ohraniti vsaj del poslovanja, seveda z upoštevanjem strogih ukrepov za zagotavljanje zdravja sodelavcev in poslovnih partnerjev. Odredili smo delo od doma, dajali napotke glede ureditev na gradbiščih, poseben režim poslovanja je bil uveden praktično povsod v podjetju. Življenje se je podredilo novim pravilom, predvsem pa se je na začetku koronavirusa vse bolj ali manj upočasnilo, če že ne ustavilo.”

Karantena nam je nenazadnje podarila čas za razmislek o tem, kaj je dejansko smisel življenja. Kaj vi najbolj cenite? “Res je. Temeljito smo lahko premišljevali o načinu in seveda tudi o smislu življenja. Vsi smo lahko spoznali, kaj nam predstavljajo družina in najbližji. Z njimi smo lahko preživeli več časa kot kadarkoli prej. V času omejenega gibanja znotraj občin smo lahko uvideli, kje in v kako edinstvenem okolju živimo. Spoznali smo, da imamo v neposredni bližini veliko lepih stvari, katerim prej nismo namenjali dovolj pozornosti in časa.”

Svoje življenje posvečate gradbeništvu. Skupaj z družino pišete uspešno poslovno zgodbo. Podjetje GIC GRADNJE ima 30-letno tradicijo. Kako ste začenjali? S kakšnimi ambicijami? “V podjetju GIC GRADNJE, ki je bilo ustanovljeno leta 1990, smo od ustanovitve dalje s svojo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo zahtevam vseh naročnikov izvajali najrazličnejše gradnje in najzahtevnejše projekte. Sprva po Sloveniji, nekaj zadnjih let pa tudi na Hrvaškem. Skozi vsa leta smo s korektnim poslovanjem, nabiranjem referenc in z zanesljivo ekipo povečevali obseg poslovanja in krog svojih naročnikov. Poseben poudarek smo vedno dajali sodelavcem. Timsko delo usposobljenih inženirjev in vseh ostalih sodelavcev so namreč zagotovilo obvladovanja izjemno zahtevnih procesov v gradbeništvu, z angažiranjem velikega števila ostalih strokovnjakov, izvajalcev in dobaviteljev. Poleg dejavnosti gradbeništvo imamo še dejavnost betonarn, kamnolomov in trgovine, izvajamo pa tudi gradnjo poslovnih ali stanovanjskih vsebin za trg. Pravkar smo začeli graditi Naselje Dalgona v Podčetrtku, v kratkem začenjamo uresničevati projekt Blok R v Rogaški Slatini.”

Slišim, da kljub obilici dela težite k temu, da čim več časa preživite z družino. “Čeprav se pomen družine skozi zgodovino zelo spreminja, je družina še vedno najpomembnejši dar v življenju. V družini se stkejo najpristnejše vezi, se rodijo najlepši spomini, družina je vir ljubezni in je odskočna deska za vse ostalo. Družina je največ, kar lahko imaš. Lahko se pošalim in rečem, da je družina kot bumerang, več ji daješ, več od nje prejemaš. Zato jo imam rad.”

