Iščejo prostovoljce za EP v Celju in Laškem

Med 10. in 21. julijem bo v Celju in Laškem evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let. Nastopilo bo 24 reprezentanc, organizatorji pa se na velik dogodek že pripravljajo. Objavili so tudi že ‘razpis’ za prostovoljce. Tisti, ki bi pri organizaciji radi pomagali se morajo prijaviti do 30. maja, in sicer preko spletnega obrazca. Več informacij je na voljo tudi pri vodji prostovoljcev Dragani Jusupović, na telefonski številki 068 603 856 ter elektronskem naslovu dragana.jusupovic@gmail.com. »To je priložnost pridobiti nova poznanstva, izkušnje, čudovita prijateljstva ter referenco za študij ali delo – mnogim izmed prostovoljcev je delo na dosedanjih prvenstvih pomagalo tudi do zaposlitve,« poudarjajo na Rokometni zvezi Slovenije. Nabor področij, na katerih bodo organizatorji potrebovali pomoč, je izjemno širok. Pomoč pri tekmovalnem delu, mediji, akreditacije, info točke, transport, rediteljstvo, spremljanje ekip, promocija in podpora organizaciji je le nekaj delov športnega dogodka, pri katerih bo vsak dodatni par pridnih rok prišel še kako prav. (Jure Mernik)

Foto RZS