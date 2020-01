Iščejo najemnika za Gostilno Gastuž ob Žički kartuziji

Predstavniki Občine Slovenske Konjice so pred kratkim že imeli sestanek na Zavodu za var-stvo kulturne dediščine (ZVKD) Celje, ki bo strokovni nosilec sanacije cerkve v Žički kartuziji, za katero bo država v naslednjih dveh letih namenila dva milijona evrov. Kot opozarja konjiški župan Darko Ratajc, bo tega denarja po odštetem davku ‘le’ 1,6 milijona, kar pa je kljub vsemu precej in je hvaležen vsem, ki so pripomogli, da so prepotreben denar za kartuzijo zagotovili. Prvi sestanek na ministrstvu jih čaka 10. januarja. “Strokovnjaki nas opozarjajo, da je cerkev v takšnem stanju, da se lahko poruši. Moramo jo obnoviti, kako, pa se bomo še morali odločiti,” dodaja Ratajc. So pa na pobudo dosedanjega najemnika Gostilne Gastuž z njim prekinili pogodbo. Na Občini zdaj v drugem poizkusu iščejo novega najemnika, s prvim razpisom namreč niso dobili nobene ponudbe. Dokler pa ne bo novega gostinca, bo gostinsko ponudbo, sicer v omejenem obsegu, zagotavljal kar konjiški TIC. (Jure Mernik)

Foto: Janez Kotar

Preberite tudi:

Z amandmajem SNS Žički kartuziji zagotovili dva milijon evrov

https://novice.si/page/z-amandmajem-sns-zicki-kartuziji-zagotovili-dva-milijon-evrov/