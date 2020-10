Irena Just: »Cvetličarstvo se vrača, postaja vse bolj popularno«

Irena je cvetličarka z Bistriškega, ki že dolga leta ustvarja v cvetličarni na Trgu Svobode. Ireni pri delu pomaga hči Urška. Pravzaprav sta edini, ki delata v cvetličarni, jima pa na različne načine pomaga tudi mož Zoran. Urška rada izdeluje različne ročno narejene izdelke, veliko časa pa posveča tudi veseli floristiki, kot je na primer poročno cvetje. Mama Irena pa pogosteje prevzema naročila žalne floristike. »Sicer obe narediva vse, ampak vsaka raje poseže po svoji izbiri.«

Cvetličarna Just je odprta vse delavnike in ob sobotah. »Tudi nedelja ni povsem brez dela – potrebno je pripraviti stvari za v ponedeljek,« pravi Irena. »Ampak jaz sem tega navajena, meni to ni nič težko, meni je to v veselje. Tudi če v nedeljo pripravljam vence in podobno, me to sploh ne moti. Toliko let sem že namenila cvetličarstvu, da lahko resnično rečem, da živim za to.«

Bo cvetličarstvo kdaj zamrlo, tako kot zamirajo ostali tradicionalni poklici? »Cvetličarstvo se vrača, postaja vse bolj popularno. V vmesnem času, takrat, ko so se odprli ti veliki trgovski centri, je prišlo do upada prometa. Zdaj pa se vedno bolj ceni ročno delo. Prej smo bili pozabljeni, nič nismo bili več vredni. Zdaj pa že čutim, da ljudem nekaj pomeni, kako je cvetje aranžirano, kako je izdelek izdelan. Opažam, da se ta trend ročno izdelanih stvari vrača, da se ročno delo začenja ponovno cenit,« odgovarja cvetličarka. (A. Sobočan)

