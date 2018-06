INTERVJU Matevž Žugelj, predsednik Okrožnega sodišča v Celju

Življenje je zapisal sodstvu. Vseh 40 delovnih let. Konec avgusta odhaja v pokoj kot predsednik celjskega okrožnega sodišča. Od leta 1982 je sodnik, njegova kariera je zajela kazensko področje, bil je dežurni preiskovalni sodnik, kasneje je sodil v gospodarsko pravnih zadevah in insolvenčnih postopkih. Mnogi ga poznajo tudi kot predsednika volilnih komisij. Pravi, da mu v pokoju ne bo dolgčas. Filatelija, planinarjenje, teakwondo in potovanja so njegovi hobiji. Več bi se rad posvetil tudi prijateljem iz obdobja slovenske osamosvojitvene vojne.

Začniva pri koncu. V odnosih z mediji se zdi, da ste zadržani…

Vloga medijev je izredno pomembna za zagotavljanje objektivnega in ažurnega obveščanja javnosti o delovanju sodstva in o sodnih postopkih. Vnaprej opredeljena medijska stigmatizacija udeležencev sodnih postopkov lahko ob zaključku sojenja v javnosti pusti drugačen vtis od tistega, ki so ga pričakovali v začetku. Ko sodišče zadevo zaključi s pravnomočno sodbo in obrazložitvijo, je takšno stanje lahko objektivna osnova za korektno in spoštljivo poročanje – o udeležencih postopka, kot sodstvu. Ko sodišče odgovarja na vaša pisna vprašanja o obravnavanih zadevah, navaja le dejstva in faze postopka, ki ga ne komentira.

Bi pred sodnimi počitnicam dejali, da ste zadovoljni z delom sodišča v tej sezoni?

Nadaljuje se trend zmanjševanja števila nerešenih zadev. Pripad zadev se skoraj na vseh glavnih zadevah obvladuje, kar je vsekakor dobro. Na kazenskem področju je k temu veliko prispevala programska prednostna usmeritev reševanja starih kazenskih zadev in delovanje predobravnavnega referata, kjer so lani rešilo 167 zadev, letos pa že 56. Kazenski sodniki imajo trenutno v delu večinoma še zahtevne in obsežne zadeve ko gre za več kot tisoč strani spisovnega gradiva. Pri civilno-pravdnih zadevah Iahko zatrdim, da je večina primerov v obravnavanju- več je rešenih od pripada. Posebej se pripravljamo na reševanje družinskih zadev, ki bode glede na novo družinsko zakonodajo prihodnje leto prešle v pristojnost reševanja na okrožna sodišča. Trendi zmanjševanja nerešenih zadev so opazni tudi na gospodarsko-pravdnem področju in insolvenčnih postopkih.

Zaostanki so dolgo bili rak rana večine slovenskih sodišč.

Sodni zaostanki v Sloveniji niso ved sistemski problem. Kot prioritetna področja je zdaj določeno izboljšanje kakovosti dela, Vrhovno sodišče kot precedenčno sodišče, kazenski postopki in upravno sodstvo. Za cilj smo si zadali še povečanje transparentnosti lastnega delovanja, kar pomeni, da bomo s svojim delom javnost še aktivneje seznanjali. Ta naše delo ocenjuje le po kakšnem medijsko odmevnem procesu ali ko je v postopku pomembna osebnost. Rešujemo na tisoče drugih zadev, ki prav tako zahtevajo visoko strokovno angažiranost.

Nedolgo tega se je ugibalo o slabem finančnem stanju sodišč, tudi celjskega, ogroženo naj bi bilo celo osnovno delo. Je položaj danes vzdržen?

Sredstva za redno poslovanje in delo zagotavlja država in temu primerno smo tudi pri nas delili usodo varčevalnih ukrepov v času gospodarske krize. Lahko pa izpostavim, da smo kljub temu uspeli izvesti največjo naložbo v našem sodnem okrožju – energetsko sanacijo sklopa treh sodišč. Stremimo s zmanjševanju stroškov poslovanja, vrnili smo del najetih prostorov in se preselili v svoje. Za varnost je dobro poskrbljeno, izboljšali smo sistem požarne varnosti, videonadzor, sisteme javljanja za klic v sili, posebno skrb bomo v prihodnje posvetili dostopom za invalide.

Čemu pripisujete tolikšno feminizacijo sodstva? O tem se je veliko govorilo tudi v volilni kampaniji, a gre za dejstvo.

V preteklem obdobju se je v sodstvu res zaposlovalo v pretežnem številu ženske. Te so v večjem obsegu kandidirale in bile seveda izvoljene, vsekakor upoštevajoč strokovne kvalitete. Predvidevam, da bo v prihodnje sodni poklic oziroma funkcija postala zanimiva tudi za večje število moških kandidatov. Izenačenost bi imela pozitivne učinke tako v strokovnem pogledu, kot tudi v oceni laične in strokovne javnosti po enakomerni zastopanosti spolov pri izvrševanju sodne funkcije. Kot so nihanja po številu pripada na posameznih področjih, so tudi v družbi glede zaposlovanja večjega števila enih ali drugih v posameznih poklicih. Ključnega pomena pa je kakovost posameznega funkcionarja.

Ena od sodnic, ki sodi na okrožnem sodišču, ima še vedno status okrajne sodnice. Kako je to mogoče in kako dolgo še?

Zakonodaja nam omogoča, da na okrožnem sodišču sodijo tudi sodniki s statusom okrajnega. Zakon o sodiščih natančno predpisujem da predsednik okrožnega sodišča lahko sodnika, ki opravlja sodniško službo na okrajnem, ki je organizacijska enota tega okrožnega sodišča, z letnim razporedom dela razporedi na okrožno za sojenja v zadevah iz pristojnosti tega sodišča. Imeti pa morajo najmanj tri leta delovnih izkušenj kot okrajni sodniki in je z zadnjo oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za napredovanje. Tako razporejeni sodniki so z vidika stvarne pristojnosti izvrševanja sodniške funkcije izenačeni z okrožnimi sodniki tudi pri plači. Čas razporeditve skupno ne sme trajati več kot tri leta. Na celjskem okrožnem sodišču je sodnic s statusom okrajne sodnice več in to iz razloga strokovnih potreb.

Opaziti je tudi povečan prehod sodnic iz okrajne in »prekrškovne« ravni na okrožno sodišče, tudi iz okoliških sodišč. Krpanje kadrovskih lukenj ali prilagajanje potrebam?

V zadnjih treh letih sem kot predsednik z letnim razporedom dela razporedil deset okrajnih sodnic na okrožno sodišče – tri na kazenski oddelek, eno na preiskavo, dve na gospodarski oddelek in štiri na pravdnega. Tako narekujejo kadrovske potrebe, saj smo bili v preteklosti omejeni za razpisovanje novih sodniških delovnih mest, ob tem, da so nas zapustili številni okrožni sodniki – zaradi napredovanja na višje sodišče, delovne premestitve v gospodarstvo, na državno odvetništvo, na Okrožno sodišče v Ljubljani, zaradi smrti, bolezni. Našli smo notranje kadrovske in strokovne rezerve le iz našega sodnega okrožja in pri tem upoštevali politiko zmanjševanja števila sodnikov. Sledili smo specializaciji na posameznem pravnem področju. Poslanstvo sodstva je sojenje v optimalnem in predvidljivem času ter zagotavljanje kakovostne storitve za stranke v sodnih postopkih, kot temeljne vrednote našega dela.

Vnesenih je nekaj sprememb v sodni red. V kazenskih zadevah imamo zdaj sojenja »dveh hitrosti« in dveh ravni. Pomembnejši obtoženci ne sedijo na zatožni klopi, temveč prisedejo k zagovorniku. Majhne ribe tega ne počno.

Glede obnašanja strank v kazenskih in ostalih sodnih postopkih se srečujemo s strankami, ki imajo osebnostno in strokovno različen pogled na delovanje sodstva, na vodenje obravnav, na obnašanje v sodni dvorani in vrednostno različne poglede na sodne postopke ter vlogo sodnika v njih. Razpravljajoči sodnik je tisti, ki vodi glavno obravnavo in v celoti skrbi za zakonitost postopka, za red in spoštljivo obnašanje vseh v sodni dvorani. On odloči, kje bo kdo sedel in kdaj bo lahko uveljavljal svojo zakonito pravico do zagovora ali pričevanja. V primeru nespoštovanja sodnega reda lahko in tudi mora ustrezno in ukrepati, vse z namenom, da se zagotovi pravično in pošteno sojenje ter spoštovanje sodnega reda in sodišča kot inštitucije tretje veje oblasti.

Kaj potlej menite o avtoriteti sodišč in zaupanju v sodstvo?

Zaupanje je stvar vseh nas in še posebej tistih, ki sodelujejo kot stranke. Če te v postopku niso uspele ali so bile spoznane za krive, imajo seveda temu primerno osebno vrednostno zaupanje v sodstvo. Če bodo vseskozi – ne glede na to ali so tožene, tožeče, obdolženci ali priče – deležne zakonitega in spoštljivega obravnavanja; bodo temu primerno tudi oblikovale svoje zaupanje. Glede javnega mnenja in zaupanja ljudi v sodstvo pa menim, da lahko k javni podobi veliko prispeva objektivno in kritično, vendar spoštljivo medijsko poročanje – tako na temo posameznih sodnih postopkov, kot informativno izobraževalno poročanje s področja poznavanja prava, človekovih pravic in svoboščin. S tem sledimo dobremu namenu širjenja pravne kulture naroda. Demokracija je vezana z veljavno ustavo in zakonskimi predpisi, z njimi moramo živeti in v takšnem duhu vzgajati prihajajoče rodove. Zaupanje ne pride samo po sebi, gradi se leta in leta.

Celjske zapore bodo selili na obrobje mesta. Kaj bo to prineslo pri kazenskih zadevah v smislu notranje manipulacije obtožencev, zagotavljanja njihove prisotnosti na sojenjih?

Selitev zaporov in s tem povezano gradnjo v celoti podpiram. Prostore je potrebno nadomestiti z novimi. Zapori v mestu lokacijsko in funkcionalno ne sodijo v prostor med mestno tržnico in cerkev, v urejeno mestno središče. Glede izvedbe obravnav in zagotavljanja prisotnosti pripornikov bi pristojni zavod lahko to zagotavljal z ustreznimi prevozi in varovanjem, za kar so pristojni in usposobljeni. Tudi priprtim in obsojenim je treba zagotoviti primerne in novodobne prostorske pogoje, kakor tudi pravosodnim uslužbencem pogoje za uspešno izvajanje njihove odgovorne funkcije.

Menda se na položaj predsednika po vašem odhodu želi vrniti Miran Jazbinšek, vaš predhodnik in oster nasprotnik v boju za ta mandat. Vidite še koga, ki bi ga sodni svet podprl?

Nimam direktnega odgovora. Najbrž bi morali vprašanje nasloviti na morebitnega kandidata. A ker dobro poznam celoten kadrovski potencial celjskega sodnega okrožja, sem prepričan, da je za mesto predsednika več primernih in strokovno usposobljenih sodnikov – kandidatov. Čas, ko je pravosodni minister imenoval predsednika sodišča, je mimo. Sedaj je ta odločitev izključno v strokovni pristojnosti sodnega sveta, ki odloča s potrebno večino. Kandidati morajo pripraviti strateški program dela sodišča, opraviti uspešno predstavitev pred sodnim svetom, ki nato glasuje Predsednik sodišča in vsak sodnik posebej pa moramo na vseh ravneh zagotavljati nepristransko in neodvisno sojenje. Vladavina prava, varstvo pravic in svoboščin sta cilj našega poslanstva in to vse v skladu z veljavno ustavo in veljavnimi zakonskimi predpisi.

Primož Škerl, Foto: Nataša Müller