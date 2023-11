Intarzist Franci Ratej svoja dela razstavil v domačih Slovenskih Konjicah

Približno vsakih pet let Konjičan Franci Ratej – Frenk pripravi samostojno razstavo. Izjemno spreten in nadarjen intarzist je izbrana dela zadnjega petletnega obdobja na ogled postavil sinoči v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice.

Že samo ime razstave ‘Moj kraj, moj les’ pove, da so na ogled dela, ki predstavljajo konjiško krajino, ulice, znane Konjičane, temu pa je dodal še nekaj intarzij s planinskimi motivi in cvetjem. Sam je izpostavil tri intarzije, na katerih so deli mesta Slovenske Konjice – v vsako od teh je vložil približno pol leta dela. Več že jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

1 od 11