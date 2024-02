Informativni dnevi – priložnost za informacije in spoznavanje nove šole

Februar je že tu, z njim pa tudi v Celje prihajajo informativni dnevi – dnevi, ko bodo bodoči dijaki in študenti prvič zakorakali v prostore svojih bodočih šol oz. fakultet. Dnevi, ko jim bo srce vsaj za trenutek bilo malo hitreje, saj se bodo vse bolj zavedali, da se pred njimi odpira prihodnost, in dnevi, ko bodo lahko zadovoljili svojo radovednost ter dobili prve informacije o tem, kaj vse ponujajo celjske šole.

Informativni dnevi bodo tudi letos tik pred zimskimi počitnicami. Večina srednjih šol in fakultet jih bo namreč izvedla 16. in 17. februarja. To bo priložnost, da bodo bodoči dijaki in študenti izvedeli več o šolah, ki jih zanimajo, in predvsem programih, ki jih te ponujajo.

Šole se sicer tudi v Celju na informativne dneve običajno dobro pripravijo in poleg tega, da obiskovalcem predstavijo svoje programe, ponudijo tudi nekaj informacij o nadaljnjih kariernih možnostih. Ob tej priložnosti se bodoči dijaki in študenti lahko tudi sprehodijo po šoli in raziščejo tamkajšnje prostore ter spoznajo nekatere svoje bodoče učitelje oz. profesorje. Kaj vse z obiskom informativnih dni še dobijo, pa preverite v aktualni številki Celjana, kjer vas čaka tudi priloga »informativni dnevi«.