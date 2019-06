Indijanska vasica sredi Konjic

Knjižnica Slovenske Konjice tudi to poletje vabi na Kresničke. Gre za brezplačna pravljična sobotna druženja v parku ob konjiškem domu kulture. V Konjice prihajajo pravljičarji in gledališke skupine za otroke. Kar nekaj se jih bo zvrstilo do konca avgusta.

Tokrat je mlade obiskovalce navdušilo Gledališče Arbadakarba. Otroke so popeljali v svet Indijancev. Indijansko pleme je bilo zelo zaskrbljeno, saj v indijanski vasici že cel mesec dni ni deževalo. Pridružila sta se jim Kekec in Tina, da so skupaj priklicali dež, postavili indijanski Totem, se naučili tradicionalnega indijanskega plesa ter si nadeli prava indijanska imena. Otroci so bili navdušeni. Zato je pričakovati, da bo park pri konjiškem domu kulture poln tudi 13. julija, ko bodo otroci lahko uživali v deželi gusarjev. (Nekaj foto utrinkov v spodnjih galeriji.)