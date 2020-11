Ilona Kolar o tragediji, ki je bila povod za poslovni izziv

Ilona Kolar je licencirana izvajalka Tao obrazne joge in Juicy Face Lifting masaže. V njenem salonu joge obraza poskuša strankam pomagati s pomočjo masaž obrazov, glav in lasišča.

Kolarjeva si želi, da bi njena zgodba navdihnila tudi druge. »Takrat sem še bila na bolniški postelji,« se spominja časov, ko se je vpisala na usposabljanje za jogo obraza. »Diagnoza, ki sem jo dobila, se je ujemala z mojim dotedanjim življenjskim slogom. Vloga mamice me je tako zaposlila, da sem nase popolnoma pozabila. Telo me je na preobremenjenost dolgo opozarjalo, ampak jaz sem živela preko svojih zmožnostih. Po operaciji glave, imela sem namreč tumor, sem se zbudila s 40 kovinskimi sponkami na njej. Ležala sem na bolniški postelji, težko sem dihala, moj obraz je bil neprepoznaven, moje telo utrujeno, nemočno in brez spanca. Svojo samopodobo bi takrat ocenila kot zelo slabo, minus 1.«

Po operaciji se je njen pogled na sebe spremenil. Začela se je ukvarjati in izobraževati na različnih področjih, preizkusila je tudi različne alternativne metode in jih med seboj povezovala. »Ta znanja so me tako navdušila, da sem se odločila, da bom tudi sama delila znanja naprej, če mi uspe, da se vrnem v življenje zdrava. In tukaj sem, ljudem pripravljena vrniti sočnost in moč,« pravi Ilona. Bistričanka pove, da se ji je ob izvajanju joge obraza povrnila slina, ki je najpomembnejša življenjska tekočina. Dodaja, da so ji vaje med drugim okrepile vid, spremembe je zaznala tudi pri dodatni aktivaciji hormonov in prekrvavitvi žlez v glavi. »Znova sem spoznavala občutke čutenja, ki so mi bili zaradi ogromne količine zdravil odvzeti.«

