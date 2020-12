Ilka Štuhec prvi tekmovalni konec tedna nabrala 102 točki

Po odpovedi tekem v St. Moritzu v Švici na začetku meseca so alpske smučarke prve tekme v novi sezoni v hitrih disciplinah dočakale ta konec tedna v francoskem Val d’Iseru. Mariborčanka Ilka Štuhec je potrdila, da sodi v sam svetovni vrh. Na treh tekmah skupaj je dvakratna svetovna prvakinja v smuku nabrala 102 točki. Pričakovano ji je bolje šlo na obeh preizkušnjah v kraljevski disciplini – končala ju je na 4. in 7. mestu. Na današnjem superveleslalomu pa je zasedla še 15. mesto.

Naslednji tekmi v hitrih disciplinah za svetovni pokal sta predvideni za 9. in 10. januar v avstrijskem St. Antonu. (Jure Mernik)

