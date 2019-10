Igralci Dobovca za napredovanje Slovenije ‘zabili’ desetkrat

Slovenska futsal reprezentanca se je uvrstila v elitni del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na turnirju v Skopju je z zmagama nad Severno Makedonijo (6:1) in Kosovim (7:1), ter remijem proti Ukrajini (2:2) zasedla prvo mesto. Slovenski dres je nosilo tudi sedem igralcev Dobovca Pivovarne Kozel, med katerimi se je strelsko najbolj izkazal Kristjan Čujec, ki je skupaj dosegel štiri zadetke. Žiga Čeh je ‘zabil’ trikrat, Rok Mordej dvakrat in Teo Turk enkrat. Člani Dobovca so tako prispevali kar deset od skupno petnajstih slovenskih zadetkov. Dres s slovenskim grbom so nosili še Damir Puškar, Alen Fetić in Klemen Duščak.

Elitni del kvalifikacij bo januarja in februarja, svetovno prvenstvo pa jeseni 2020 v Litvi. (Jure Mernik)

Foto: NZS

