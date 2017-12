Ideja za novoletno sladico: Skutina potica malo drugače

Na letošnjem ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij je zlato priznanje za skuto prejela Jana Žnidar z Dolge Gore. Poleg zlatega priznanja je za skuto prejela tudi znak kakovosti. To pomeni, da je njihova skuta prejemnica zlatega priznanja že tri leta zapored. Kot je še povedala Jana so letos poleg skute, zlato priznanje prejeli tudi za sir za žar. Sicer pa skuto pridelujejo že vrsto leto in recept za pripravo prehaja iz roda v rod. Večino skute uporabijo doma in iz nje pripravljajo slivove cmoke ter različne namaze.

Več o šentjurskih nagrajencih na ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij si preberite v decembrski številki Šentjurskih novic. Skupaj z Jano Žnidar pa smo za vas pripravili celoten postopek priprave okusne skutine potice.

Skutina potica malo drugače

Sestavine:

Testo:

– ½ kg moke

– 1 žlička soli

– 1 kocka kvasa

– malo vode

Vse sestavine zmešamo skupaj v rahlo testo in pustimo vzhajati.

Skutin nadev (za en pekač):

– 70 dag skute

– 3 jajca

– 1 vanilijev sladkor

– 1 velika kisla smetana

– sladkor po okusu

Vse sestavine zmešamo skupaj in ji pozneje prelijemo po testu.

Premaz:

– 1 majhna kisla smetana

– 1 jajce

– 1 vanilijev sladkor

Postopek:

Ko je testo vzhajano ga raztegnete po pekaču, da sega preko robov. Testo prelijete z že prej pripravljenim skutinim nadevom. Po želji lahko narežete rezine vloženih breskev in jih naložite na testo. Testo, ki sega preko robov nato obrnete nazaj v pekač in naredite lep rob. Nato s premazom namažete testo roba in nadev. Pečete v pečici na 180 stopinj Celzija, 45 minut.