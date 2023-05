I. Vinoldie fest v Slovenskih Konjicah privabil ljubitelje starodobnikov, vina in dobre družbe

Slovenske Konjice so bile včeraj v znamenju vina in starodobnikov: v ‘konjiški toskani’ so priredili 1. Vinoldie fest s Polkaholiki.

Na idiličnem prizorišču sredi vinogradov, pri gostilni Grič v Škalcah, so se že v dopoldanskih urah zbrali lastniki in ljubitelji starodobnikov. Okoli 90 so jih postavili na ogled, po blagoslovu, ki ga je opravil konjiški arhidiakon Jože Vogrin, pa so krenili na panoramsko vožnjo.

V popoldanskem delu je sledil program s podelitvijo priznanj udeležencem, nastopom mladih glasbenih talentov in večerna zabava s Polkaholiki. Ob tem so organizatorji iz društva Vinoldie poskrbeli za pestro ponudbo hrane in pijače, seveda ni manjkal vinski bar Wine Van, priredili so srečelov in druga presenečenja.

Prireditev je povezoval Iztok Krajnc z Radia Rogla. (NK)

