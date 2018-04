Hudinja nad Vitanjem: Tradicionalno ocenjevanje prihov

Na velikonočni ponedeljek, dan po prazniku velike noči, se verniki spominjajo Jezusovega prikazovanja. V spomin na ta dogodek so se domačini že tradicionalno zbrali pri cerkvi Sv. Vida na Hudinji nad Vitanjem, kjer je najprej potekala maša. Daroval jo je vitanjski duhovni pomočnik in vojaški vikar Matej Jakopič. Po maši je potekal tradicionalni izbor največjega, najmanjšega in najlepšega pirha. Pri izboru je sodelovala komisija, rezultate je nato pred cerkvijo razglasil duhovnik Matej Jakopič. Nagrajenka za največji pirh je prejela petelina, nagrajenca za najmanjši in najlepših prih pa zajčka. Po razglasitvi potekalo prijetno druženje domačinov.

