Hudinja nad Vitanjem: Nagradili največji, najmanjši in najbolj izviren pirh

Že tradicionalno so se na velikonočni ponedeljek pri cerkvi Sv. Vida na Hudinji nad Vitanjem zbrali domačini pri maši in po maši na izboru za največji, najmanjši in najbolj izviren pirh. Mašo je daroval domači župnik Urban Lesjak. Po maši je sledilo prijetno druženje. Pri izboru je sodelovala komisija. Nagrade za pirhe so prejele Nika Klemenc, Tina Fijavž in Katarina Ošlak. Ostali udeleženci za izbor največjega, najizvirnejšega in najmanjšega pirha so prav tako prejeli tolažilne nagrade. Po razglasitvi potekalo prijetno druženje domačinov.

Več in podrobneje kmalu v NOVICAH.