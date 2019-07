Huda ura na Kozjanskem

Nedeljsko popoldne je bilo za naše kraje vse prej kot spokojno, kajti prizadela nas je huda ura, ki je za sabo pustila pravo opustošenje.

V krajevni skupnosti Kostrivnica je veter razkril veliko streh in podrl nekaj objektov. Pravo katastrofo je orkanski veter povzročil na gasilskem domu, na katerem je odpihnilo del strehe, voda pa je zalila notranjost šele pred kratkim prenovljene dvorane. Dobršen del strehe je odpihnilo na stavbi Planinskega doma na Boču, seveda je tudi tu voda silovite nevihte zmočila notranjost, podobno je bila na nekaj stanovanjskih hišah, del strehe je razkrilo na cerkvi in župnišču, brez polovice strehe je ostal gospodarski objekt.

Pravo razdejanje je voda povzročila v Rogatcu, kjer je poplavilo konjeniški center, športna igrišča, prostore Mesarije Žerak, prostore vrtca in nekaj stanovanjskih hiš. Nekaj časa je bila zaprta cesta proti Ptuju v centru Rogatcu, nato še pri železniški postaji, zalilo je Center ponovne uporabe in del prostorov OKP v Tuncovcu. V Rogaški Slatini je spet zalilo nekaj objektov na Tkalcah, pri Podjetniškem centru je drevo padlo na konstrukcijo železniškega prehoda, zalilo je knjižnico, hotele, trgovino…

Pri odpravljanju posledic hude ure so sodelovali članice in člani prostovoljnih gasilskih društev, ki so na razkrite strehe nameščali folije, da ne bi več zamakalo, obilo dela so imeli z odstranjevanjem dreves padlih na ceste, v Rogatcu so poskušali zavarovati vdore vode v kleti…