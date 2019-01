Hrvaška policista pomagata tudi na Rogli

Slovenskim policistom pri zagotavljanju varnosti na nekaterih slovenskih smučiščih, na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori, znova pomagata kolega iz Hrvaške. Tovrstno sodelovanje v prvi polo-vici januarja, ko je zaradi počitnic na Hrvaškem v Sloveniji večje število hrvaških smučarjev, poteka že od leta 2013. “Hrvaška policista pomagata pri sporazumevanju s hrvaškimi državljani, katerim svetujeta tudi v primeru morebitnih nevšečnosti. Hrvaškim državljanom pomagata še pri stikih s hrvaškim veleposlaništvom v republiki Sloveniji,” so sporočili s Policijske uprave Celje.

Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave in načelnik Uprave policije, Ravnateljstva policije Republike Hrvatske, Ivan Merćep, sta ob tem tudi poudarila, da je tovrstnoo sodelovanje izjemno dobro, predvsem v smislu preventive in učinkovitejšega spora-zumevanja s hrvaškimi državljani.

Foto: PU Celje