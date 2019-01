Hrestač nocoj v Oplotnici

Nocoj bo v prostorih oddelka glasbene šole v Oplotnici na ogled glasbena pravljice Hrestač.

»To je projektni nastop klavirskega oddelka. Lani so si za tematiko izbrali Fantoma iz opere, letos je to pravljica Hrestač,« pojasni ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica Radmila Bikić Magdić in doda, da gre za preplet zgodbe, ki jo pripoveduje učenka, vmes mladi glasbeniki izvajajo glasbene točke, vse pa je pospremljeno z ustrezno sceno in projekcijo prekrasnih fotografij iz pravljice. Predstavilo se bo 22 otrok. Glasbena pravljica Hrestač je bila prejšnji teden že predstavljena v Sl. Bistrici in v Poljčanah.

Sicer pa klavirski oddelek v Glasbeni šoli šteje okoli 95 učencev, ki jih poučuje sedem učiteljic, in to na vseh treh lokacijah; v Sl. Bistrici, v Poljčanah ter v Oplotnici. Še to – Glasbena šola Slovenska Bistrica bo spomladi obeležila tudi 70. obletnico delovanja. (Foto: arhiv GŠ)

