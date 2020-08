Hortenzije razmnožujemo od pomladi do jeseni

Hortenzija ne zahteva veliko nege. Pred zimo posušene cvetove porežemo in s tem naredimo prostor novim poganjkom. Pri obrezovanju pazimo, da odrežemo le cvet in z njim čim krajši del stebla, saj se v njem že skrivajo cvetni popki.

Hortenzije razmnožujemo z vršički od spomladi do jeseni. Odrežemo približno deset centimetrov velike vršičke, osmukamo liste na spodnjem delu stebla in potaknjence posadimo v zemljo. Potaknjence lahko spodbudimo k rasti s kupljenimi dodatki, redno jih škropimo z vodo, da ne ovenijo.

Če želimo svež šopek hortenzij, jih nabiramo zgodaj zjutraj, saj takrat poganjki vsebujejo največ vode.

Sušimo lahko hortenzije vse barv. Odrežemo jih, ko so cvetovi še mladi in čvrsti. Steblo naj bo precej veliko. Osmukamo liste, da na njem ostane le cvet. Cvetove povežemo skupaj (po tri ali štiri) in jih z vrvico privežemo pod strop v suhem in zračnem prostoru. Po dveh tednih se bodo cvetovi posušili. Uporabimo jih lahko v cvetličnih aranžmajih, za dekoracijo ali jih prihranimo za pozno jesen in zimo, popršimo z zlatim sprejem in uporabimo za praznično dekoracijo.