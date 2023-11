Hokejisti Budimpešto zapuščajo z zmago in dvema porazoma

Ena zmaga in dva poraza je izkupiček slovenske hokejske reprezentance, ki je v drugi polovici prejšnjega tedna igrala na turnirju v Budimpešti. Slovenci, ki jih je prvič vodil novi selektor Edo Terglav, so najprej izgubili z Italijani (0:1), nato premagali Ukrajince (5:4) in za konec izgubili proti Madžarom (3:4). Terglav je na svoj prvi reprezentančni seznam uvrstil tudi člana Hokejskega kluba RST-Pellet Celje Nika Širovnika in Marka Čepona (zaradi poškodbe ni igral) ter Celjana, sicer igralca Jesenic, Žana Jezovška, ki je tudi enkrat zadel madžarsko mrežo.