Hitro testiranje na voljo tudi v Celju

Prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom bo danes, v sredo in v četrtek na voljo tudi v Celju in sicer v hali A na celjskem sejmišču. Danes bodo testiranja od 10. do 17. ure, v sredo od 9. do 17. ure in četrtek med 9. in 15. uro.

Občani morajo s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Vse, ki se bodo odločili za hitro testiranje, prosijo, naj v primeru gneče med čakanjem ohranjajo medsebojno razdaljo in nosijo masko. Vsi ostali podatki, povezani s testiranjem in rezultati testa, bodo dosegljivi na mestu testiranja.