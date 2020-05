Hitra nedeljska jagodna sladica

Potrebujete:

jagode

maslene ali baby piškote

maskarpone

kislo smetano ali mileram

sladkor po okusu

Postopek:

Dno pravokotnega pekača za pecivo s snemljivim obodom prekrijte s papirjem za peko, nato pa celotno površino obložite s piškoti. Zmešajte maskarpone in kislo smetano, po želji nekoliko osladite. Jagode operite in očistite ter narežite na lističe. Piškote prekrijte s kremo, nadevajte preko nje lističe jagod, nato pa prekrijte še z eno plastjo piškotov. Postavite v hladilnik, da se piškoti nekoliko prepojijo s sokom jagod in smetanovo kremo.