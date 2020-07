Hiša vin Emino po prenovi uradno odprla svoja vrata

Prenovljena Hiša vin Emino je uradno odprla svoja vrata. 1,8 milijona evrov vredna naložba, ki so jo v Kmetijski zadrugi Šmarje v zadnjih dveh letih izvedli s pomočjo državnih sredstev, lastnih rezerv in kreditov, bo omogočila nadgradnjo pridelave in predstavitve njihovih kakovostnih in vrhunskih vin ter penin. Prenovljeno Hišo vin Emino sta odprla ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

V Kmetijski zadrugi Šmarje so zaključili s svojo največjo naložbo v zadnjih desetletjih. Prostorska razširitev in tehnološka prenova Hiše vin Emino, ki je potekala dve leti, je vredna 1,8 milijona evrov, pri čemer so 325.000 evrov sredstev pridobili na razpisu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ostalo pa so financirali z lastnimi sredstvi in bančnimi posojili. Prenovljena Hiša vin Emino ima danes 1720 m2 površin, pred prenovo jih je bilo 630 m2, in omogoča nadaljnji razvoj vedno bolj perspektivne vinske divizije zadruge: »Pridobili smo prepotrebne prostore za zorjenje, hlajenje, stekleničenje, skladiščenje in predstavitev vin ter penin. Ob tem smo kupili sodobno, novo tehnično opremo, ki omogoča bistveno boljšo produktivnost in stroškovno učinkovitost proizvodnje, zahtevnejše oblike donegovanja vin in razvoj novih, vrhunskih vinskih okusov,« razlaga direktor Kmetijske zadruge Šmarje mag. Marko Jurak.

V sklopu projekta so razširili degustacijsko-prodajne prostore, ki omogočajo še izvirnejša in drugačna vinsko-kulinarična doživetja: »Obiskovalci so navdušeni. Novi prostori nam namreč v prvi vrsti omogočajo, da damo poudarek vinom visoke kakovosti, tudi z novimi barique sodi, ki vedno znova pritegnejo pozornost. Želimo se umestiti na zemljevid kleti, ki sprejemajo dnevne individualne goste, ki jih zanima lokalna kulinarika in vinski turizem,« načrte razkriva vodja trženja v Hiši vin Emino Matija Jagrič. V Hiši vin Emino so sicer v zadnjih letih že postali prepoznavni po vinsko-kulinaričnih dogodkih, ki postajajo vedno bolj prepoznaven produkt turistične ponudbe v Obsotelju in na Kozjanskem.

Hiša vin Emino je eden od stebrov poslovanja in prepoznavnosti Kmetijske zadruge Šmarje, z novo naložbo, ki odpira tudi nove trženjske priložnosti, bo svojo vlogo lahko še okrepila: »Z naložbo želimo zagotoviti dolgoročni obstoj kleti in s tem ohranjanje ekonomske stabilnosti zadružnikov – vinogradnikov, ki jih je prek 40 in ki so lani v našo klet dobavili več kot 300 ton grozdja. Želimo si ga odkupiti še več, pridelati še več vina in tako skrbeti za ohranjanje vinogradniške krajine v naši okolici, ki je naša dediščina, ponos in pogost motiv turističnih oglasov,« razlaga mag. Marko Jurak, ki še dodaja, da ima nova klet kapaciteto predelave do 500 ton grozdja.

Kaj so ob otvoritvi povedali župan Podčetrtka Peter Misja in prisotna ministra, dr. Aleksandra Pivec in Zdravko Počivalšek pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (K. C.)