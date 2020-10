Hiša vin Emino: Novi mednarodni priznanji

Hiša vin Emino je na največjem in najvplivnejšem ocenjevanju vin na svetu Decanter osvojila dve bronasti medalji za sauvignon in penino Viljem.

To je za Hišo vin Emino in Kmetijsko zadrugo Šmarje izjemen uspeh, saj se že peto leto zapored iz Velike Britanije vračajo z uglednimi mednarodnimi potrditvami za kakovost svojih vin. Bronasti medalji so že peto leto zapored prejeli za Sauvignon Emino, letos letnika 2019, ter za novo penino Viljem Eminent. Obe vini sta bili letos za kakovost nagrajeni že na največjem domačem vinskem ocenjevanju Vino Slovenija.

Mednarodno uveljavljena revija Decanter je objavila rezultate letošnjega največjega in najvplivnejšega ocenjevanja vin na svetu – Decanter World Wine Awards (DWWA). Med prejemniki priznanj je že peto leto zapored tudi Hiša vin Emino: »Pred petimi leti, ko smo se prvič postavili ob bok najuglednejših mednarodnih vinarjev, smo se počutili majhne. Danes, ko smo dokazali, da dosegamo konstantno kakovost svojih vin, je ta občutek majhnosti malo manj prisoten. Dokazujemo, da znamo in zmoremo proizvajati mednarodno odmevna in kakovostno primerljiva vina,« ponosno pojasnjuje vodja trženja Hiše vin Emino Matija Jagrič.

Na Decanterju z bronom nagrajena Sauvignon Emino in nova penina Viljem Eminent brut natur sta letos priznanji že prejela na največjem domačem ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni. »Izjemno smo ponosni na priznanje za našo penino Viljem, ki predstavlja vrh naše ponudbe. Po skoraj štirih letih zorenja je bila letos pripravljena na ocenjevanje in mednarodna potrditev izjemnosti tega našega produkta je zdaj nedvomljiva,« razlaga enolog Hiše vin Emino Gašper Repše.

Z sauvignonom zelo uspešni Hiša vin Emino je na ocenjevanjih v tujini že tradicionalno uspešna s Sauvignonom Emino, ki je bil letos nagrajen že petič zapored: »Za sauvignon 2019, ki je prejel bron v Londonu, smo izbrali le najkvalitetnejše, zdravo grozdje z izjemno sladkorno stopnjo. Po izjemno natančnem mletju, maceraciji in stiskanju je vino fermentiralo pod nadzorovano temperaturo ter nato še 10 mesecev zorelo na drožeh,« razlaga enolog Gašper Repše in dodaja, da je Sauvignon Emino prav zato ohranil svojo primarno aromatiko, svežino in pester okus.

Pomen uveljavljanja Hiše vin Emino kot mednarodno priznanega proizvajalca vin vrhunske kakovosti in lokalnega pečata izpostavlja direktor Kmetijske zadruga Šmarje, pod katero sodi Hiša vin Emino, mag. Marko Jurak: »Letošnja otvoritev prenovljene in razširjene Hiše vin Emino ter smelost načrtov, ki smo jih s tem začrtali, nam nalagajo odgovornost, da vinsko regijo Obsotelja in Kozjanskega razvijamo v prepoznavni produkt. S takšnimi priznanji, kot je decanter, bomo zagotovo še bolj opozorili nase in razširili krog ljubiteljev naših vin.«

Zori že novo vino V Hiši vin Emino med tem že zori vino letnika 2020: »Mošti iz letošnjega grozdja imajo izredno lepo in izrazito sortno aromatiko. Prav tako ima precej nižje kisline kot v prejšnjih letih, zato pričakujemo kakovosten in karakterno pester letnik,« razlaga enolog Gašper Repše. Iz grozdja letnika 2020 bo, kot je že nekaj let v navadi, konec oktobra na trg prišlo mlado vino Emino cuvee, ki ga kupci najbolje poznajo pod skupno blagovno znamko štajerskih vinarjev Pubec. »Mlado vino iz naše kleti ima iz leta v leto več privržencev med kupci in gostinci. Srčno upamo, da bomo z njim lahko tudi v letošnjih razmerah dosegli najširši krog vinoljubcev,« še dodaja vodja trženja Hiše vin Emino Matija Jagrič. (RN)