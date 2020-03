Hepatitis in HIV: odkritje okužbe je pogostokrat povsem naključno

Hepatitis B in C ter HIV se prenašajo preko okužene krvi ali telesnih tekočin (okužena semenska tekočina, okuženi nožnični izločki). Najpogostejši vzrok za okužbo z virusom hepatitisa B in HIV je spolni odnos, za okužbo z virusom hepatitisa C pa izpostavljenost okuženi krvi pri intravenskem uživanju nedovoljenih drog.

V Splošni bolnišnici (SB) Celje so letos ponovno organiziral brezplačno anonimno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B, C in HIV. Testiranje so priporočali predvsem posameznikom, ki se izpostavljajo intravenskemu injiciranju drog, tveganim spolnim odnosom, neprofesionalni tetovaži, prebadanju kože, neprofesionalni akupunkturi ali pa se naključno zbodejo z iglo. Ravno ti so namreč najbolj izpostavljeni možnosti okužbe z naštetimi virusi. Kakšni so odzivi na tovrstna testiranja, koliko je okuženih, kakšni so simptomi, sta za Celjana pojasnila dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med., specialistka infektologije, ki je organizirala in vodila brezplačno in anonimno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B, C in HIV, in Matej Breznar, dr. med., specializant infektologije.

Letos se je testiralo 40 ljudi, ugotovili so eno okužbo

Pravita, da je pri vsakem testiranju pomembno ozaveščanje ciljnih skupin, saj želijo doseči raznovrstne skupine ljudi, to pa zahteva premišljen pristop k obveščanju preko različnih kanalov. Poleg tega morajo ljudje imeti občutek, da bo testiranje varno in zaupno in bodo dobili odgovore na vprašanja. Z akcijo anonimnega in brezplačnega testiranja so pričeli pred tremi leti. Letos se ga je udeležilo 40 ljudi, seveda bi si jih želeli še več. Kot dodajata, so z vračanjem izvidov pričeli v tednu po testiranju, rezultati posameznih izvidov presejalnega testiranja pa so znani že dan po odvzemu krvi. Ob tem poudarjata, da gre pri takšnih akcijah za večje število preiskav, ki so opravljene v popoldanskem času, zato je čas do prejema izvida nekaj dni daljši. Med letošnjim testiranjem so ugotovili eno okužbo z virusom hepatitisa B, okužbe z virusom hepatitisa C in HIV niso potrdili.

O tem, da je lahko za okužbo nevarna tudi transfuzija krvi in, da je okužba pogosto odkrita naključno, pa preberite več v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)