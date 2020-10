Harmonikarji pri kipu Tineta Lesjaka opravili prvo javno vajo

Sinoči je bila v oplotniškem parku prva Javna vaja pri Tinetu Lesjaku. Gre za mesečni niz dogodkov, na katerih se bodo predstavili učenci različnih šol harmonike in njihovi mentorji. Prvi gost je bil eden od najljubših učencev Tineta Lesjaka, harmonikar Davorin Hartman s svojimi učenci. Davorina sicer poznamo tudi kot harmonikarja ansambla VRT. Tudi Bratje iz Oplotnice so mu zaupali čast, da je na enem prvih nastopov po Tinetovem slovesu, zaigral na njegovem mestu. Sklada pesmi in že vrsto let tudi on poučuje harmoniko.

Davorinu so se pri kipu Tineta Lesjaka pridružili njegovi učenci, z njimi je opravil tudi prvo javno vajo. Na koncu so vsi skupaj – sploh prvič so vsi harmonikarji igrali skupaj – zaigrali še pesem ‘Tu smo doma’.

»Radosti nas, ko opažamo, koliko obiskov družin in posameznikov ima te dni spomenik Tineta Lesjaka. Želimo pa, da kip ostane središče druženja domačinov in obiskovalcev iz drugih krajev. Naša vizija je, da se bodo ob kipu odvijale različne prireditve, učne ure osnovnošolcev in podobno. Tako bo kip spodbujal novo ustvarjalnost in postal novo središče kraja,« je povedal župan Občine Oplotnica, Matjaž Orter.

V neposredni bližini kipa, v dvorani oplotniškega gasilskega doma, je Tine pred približno 35 leti začel s svojo šolo, ki jo je v nadaljevanju obiskovalo več sto harmonikarjev. Tako je Oplotnica že takrat postala središče srečevanja ljubiteljev ‘frajtonarice’ in prav to druženje želijo nadaljevati.

V šali že marsikdo reče, da je Oplotnica mesto muzikantov, muzikalni so domačini, nemalo znanih glasbenikov pa se je zadnja leta preselilo v Oplotnico. »Že nekaj let gostimo tudi vseslovenski festival – Festival Pod Pohorjem – ki ga prenaša nacionalna televizija. Verjamemo, da bo Javna vaja pri Tinetu Lesjaku še doprinesla k dobremu počutju glasbenikov med nami,« je še povedal Orter.

