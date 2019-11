Konjiško: Hanzi s Švejkovo dobrodušnostjo

Ivan Straka – Hanzi. Je tisti Konjičan, ki ga težko spregledamo in preslišimo. Zato domnevamo, da ga poznamo. Pa ga res?

Gospod Ivan, kako ste?

Kakšen gospod neki. Kar Hanzi ali Hanza me kliči.

Hanzi torej, kako ste?

Dobro sem, hvala.

Pristen Konjičan ste. Odraščali ste na Blatu v družini s petimi otroki, ena od vaših sester je menda takoj po rojstvu umrla.

Moja mama je naprej rodila dvojčici. Oče je med porodom hitel s konjem v Loče po babico, da bi pomagala pri porodu. A je pomoč prišla prepozno, saj je ena novorojenka umrla. So jo kar pri hiši pokopali. Tako je ata odločil. Leta 1948 sem jaz privekal na svet, zatem še dve sestri in brat. Ata je bil vojni invalid, ni imel redne službe, je pa prejemal invalidnino. V skromnem sem odraščal. Pri nas doma ni bilo niti vode niti mila, stranišče smo imeli zunaj hiše. Ker sem moral doma veliko delati, sem bil pogosto odsoten iz šole. Pa sem tako rad hodil v šolo. Že takrat sem imel rad knjige.

Toda takrat kaj dosti časa za prebiranje knjig ni bilo, ker ste takoj po osnovni šoli šli v konjiško podjetje LIP deske zlagat.

Moral sem v službo. Doma je denar še kako prav prišel. V LIP-u sem delal, dokler ni šlo podjetje k vragu. Polnih 33 let smo s fanti pregledovali prispeli les in ga pripravljali za obdelavo v proizvodnih obratih LIP-a. Delali smo na prostem, v mrazu in vročini, soncu, vetru in dežju. Ni bilo lahko. A nekako sem prebrodil vsa ta leta. Ko je podjetje Lip propadlo, sem dobil zaposlitev preko javnih del, čistili in urejali smo javne površine po Konjicah. Zdaj sem že 14 let upokojen.

In imate naposled čas tudi za knjige. Kaj berete?

Navdušuje me zgodovina. Predvsem vojna oziroma vojaška zgodovina. Knjig na to temo mi ni nikoli dovolj. Tako kot mi ni nikoli dovolj dobre družbe. Rad posedam in klepetam z ljudmi. Če je prijetna družba, človek pozabi na vse svoje tegobe.

Veliko znancev imate, to vem. Kaj pa pravih prijateljev?

Imam nekaj prijateljev. Pa tudi prijateljice imam.

Verjamem. Poročeni pa niste, a ne?

Nisem. A še ni prepozno. (smeh)

Se strinjam. Nikoli ni prepozno.

Sem enkrat pred leti eni moji luštni prijateljici rekel, da jo vabim na randi in seks, pa je rekla, da nima časa, ker mora na Pohorje. (smeh) Pol pa pojdi na Pohorje, sem ji zabrusil nazaj. (smeh)

Punce smo sramežljive, morate biti vztrajni, potrpežljivi.

Ej, jej, jej. Veš kaj? Tista moja luštna prijateljica je še danes “ledik in fraj.”

Vi pa tudi. Pa res ni nobena ogrela vašega srca?

Pa saj sem spoznaval ženske. Kaj pa vem. Ni se izšlo. Veš, poniževale so me. Vsaka me je hotela imeti “pod komando.” Jaz pa sem rekel – jok brate, odpade. Komanda je lahko v službi, pri gasilcih, pri soldatih, nima pa komanda kaj iskati med moškim in žensko.

Kako pa kaj vaše zdravje? Sem slišala, da čakate na operacijo kolka.

En kolk so mi že pred leti operirali, zdaj naj bi mi še drugega. Datum operacije mi prestavljajo in prestavljajo. Čakam že dve leti in pol. Zdaj pravijo, da bo operacija decembra. Upam, da me ne bo prej hudič pobral. “Zafurali” smo to naše zdravstvo. Pa saj nisem edini. Cela armada ljudi čaka in čaka. Predlogo. Vrag je, ker pri tem prenašam hude bolečine. Mi rečejo, da sem pijanček. Bil sem pijanček. To je res. Potem nekaj let nisem spil niti kapljice alkohola. Zaradi hudih bolečin pa zdaj spet tu in tam spijem kak kozarček vina. A samo rdečega. Ker ni skoraj nič žveplano. Nisem pijanček. Ne, ne. Veš, kaj sem jaz?

Kaj?

Jaz sem vinski bratec! (smeh)

Menda ste poželi simpatije tudi med medicinskimi sestrami in zdravniki v Splošni bolnišnici Ptuj.

Pred leti sem šel po operaciji kolka na rehabilitacijo v ptujsko bolnišnico. Tam so lepo skrbeli zame. Tu in tam sem sestram in zdravnikom na viziti zapel kakšno partizansko pesem. Pa tudi druge sem jim prepeval. In hecali smo se veliko. Enkrat so se me pa medicinske sestre ustrašile. Kriv je bil tuš. Ko sem prispel v bolnico, so mi dali pižamo in me napotili v kopalnico, da bi se stuširal. Sem se namilil po telesu, vendar v tuš kabini nisem znal vklopiti vode. Jaz doma nimam tuša in ne vem, kako se temu streže. Permejduš. Ni in ni šlo. Na hitro sem se obrisal, se ogrnil in šel na hodnik, da bi mi kdo pomagal odpreti vodo. Medicinske sestre pa so vse zaprepadene kričale in tekale po hodnikih gor in dol … (smeh). Tega ne bom nikoli pozabil.

Hanzi, kaj pa politika? Vas kaj živcira?

Škoda besed. S politiko sem seznanjen. Jo spremljam. Nisem pa fanatik.

Hodite na volitve?

Jeste, bogami. Pa kaj nam to pomaga, če pa je ponudba kandidatov slaba. Ubogi Slovenci!

Je vojak Švejk, eden najbolj slavnih likov svetovne literature, res vaš idol?

Pa še kako res je. Kar požiral sem knjige o Švejku. Češki pisatelj Jaroslav Hašek je tako doživeto opisal lik dobrega vojaka Švejka, da mi je takoj prirasel k srcu.

Zakaj prav Švejk?

Ker se vojak Josef Švejk zgolj pretvarja, da je bebček. Pokorno izpolnjuje vse ukaze, a hkrati s svojim preprostim načinom razmišljanja ter anekdotami iz vsakdanjega življenja predstavlja tudi upor. In prav nobena oblast mu ne more do živega. Švejk nastavlja ogledalo puhli morali v družbi. Švejk je prispodoba miroljubnosti, človečnosti in sočutnosti.

