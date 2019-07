Pravljične Kresničke – Gusarja v mestu

Svet gusarjev buri domišljijo številnih otrok. Tudi v naših krajih.

Zato ne preseneča, da so na tokratnih Kresničkah mali obiskovalci z navdušenjem prisluhnili gusarki in gusarju, ki sta v konjiški dom kulture pripotovala z gusarsko ladjo. S seboj sta prinesla skrivnosten zemljevid zaklada, ki pa ga ni znal razrešit še nihče. Kljub temu sta strašna gusarja poskrbela, da so vsi nadebudni in zvedavi obiskovalci Kresničk prejeli nagrado.

Konjiška knjižnica letošnje Kresničke organizira v sodelovanju z animacijsko skupino Arbadakarba – ZUM Kreativa. Kresničke bodo otroke vabile znova 10. avgusta.