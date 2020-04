GŠ Slovenske Konjice: Mladi glasbeniki nastopajo kar od doma

Mladi glasbeniki konjiške glasbene šole nas v času epidemije bodrijo s posebnimi glasbenimi nastopi.

Tudi v Glasbeni šoli Slovenske Konjice v tem času poteka pouk na daljavo. Poskrbeli pa so tudi za čisto prave koncerte, ki v času epidemije potekajo iz domačih dnevnih sob.

Na spletni strani glasbene šole so pred časom uredili e-Učilnico, kjer učenci najdejo različne izobraževalne vsebine za pouk na daljavo. Na Facebook strani glasbene šole redno objavljajo posnetke takšnega pouka, pa tudi domače nastope učencev.

Poseben sklop video nastopov so poimenovali “za babice in dedke”.

Med nastopajočimi so tako pevci kot instrumentalisti, ki izvajajo različne skladbe, nekateri mladi glasbeniki tudi lastne, avtorske. Nastope lahko pogledate TUKAJ.

Odziv javnosti je zelo dober in mladi glasbeniki žanjejo same pohvale. Dokazujejo, da lahko glasba združuje, četudi s(m)o narazen. (N. K.)