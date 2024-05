Grofje na zadnji domači tekmi dvignili pokal

Približno 5.240 gledalcev se je zbralo na zadnji nogometni tekmi tekmovalne sezone 2023/2024 na celjskem stadionu Z’dežele. Vsi zbrani so bili priča prazniku nogometa, saj so Grofje po odigranem obračunu 35. kroga Prve lige Telemach proti Kopru dvignili pokal za sicer že v 33. krogu potrjeni drugi naslov državnih prvakov v klubski zgodovini.

Celjani so Koper premagali z 2:1, kar je bila zanje že 24. ligaška zmaga. Oba celjska zadetka je dosegel Aljoša Matko, ki se je tako vrnil na vrh lestvice strelcev. Krog pred koncem tekmovanja je tam s 17 zadetki skupaj z Arnelom Jakupovićem (NK Maribor).

Do konca sezone je le še en krog, v katerem bodo Celjani naslednjo soboto v Domžalah igrali proti ekipi Kalcer Radomlje. (Jure Mernik)

Foto Urban Lesjak