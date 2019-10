Grobelno: Kje so tiste stezice

Društvo upokojencev (DU) Grobelno je organiziralo tradicionalno prireditev Kje so tiste stezice, s pesmijo v jesen, ki je bila v sklopu kulturnih prireditev Zveze društev upokojencev (ZDU) Kozjansko, na kateri so nastopili člani društev zveze.

Zveza društev upokojencev Kozjansko in Obsotelje združuje člane iz občin UE Šmarje in UE Šentjur, zato je bilo Grobelno, ki je sestavni del tako šmarske kot šentjurske občine, zelo primerno za prireditev, na kateri so sodelovali nastopajoči iz društev članic zveze. Ob pozdravu gostom prireditve, med njimi sta bila Jože Misja, podžupan občine Šmarje pri Jelšah in Marija Čakš, predsednica ZDU Kozjansko, je predsednik DU Grobelno Janez Žogan dejal: »Želim vam, da uživate v tej urici domače pesmi in napevov, ki so že pozabljen.« Prireditev je povezovala Mimica Kidrič. (Milenka Blaževič)