Gratinirani zrezki z zelenjavo in slanino

Za 4 osebe potrebujemo:

4 svinjske zrezke iz kareja brez kosti

1 čebulo

1 rdečo papriko

4 rezine prešane slanine

4 debele rezine edamca

100 ml sladke smetane

sol in poper

olivno olje

Priprava

1. korak:

Zrezke začinimo s soljo in poprom. Čebulo in papriko očistimo in narežemo na tanke rezine.

2. korak:

V ponvi na malo olja popražimo čebulo in papriko. Rahlo solimo in popramo ter pretresemo na krožnik. V ponev po potrebi dodamo malo olja in na obeh straneh na hitro popečemo zrezke, največ dve minuti na vsaki strani.

3. korak:

Pekač namastimo in vanj zložimo popečene zrezke. Najprej jih obložimo z rezinami slanine,

nato s popraženo zelenjavo in nato še s sirom. Vse skupaj prelijemo s smetano in pekač

potisnemo v na 180 o C ogreto pečico. Pečemo približno 40 minut oz. toliko, da se sir zlato

zapeče.

1 od 1

Slastna dobrota iz pečice je preprosta za pripravo in dobra izbira tudi za praznično kosilo.

Zraven ponudimo poljubno prilogo in solato.