Gratiniran koromač

Sestavine za 4 osebe:

pol žlice masla

2 velika koromača

2 stroka česna

100 g grobo naribanega parmezana

sol in sveže mleti poper

500 ml smetane za kuhanje

žlica gorčice

Priprava:

korak:

Koromač očistimo, operemo in narežemo na rezine, česen pa sesekljamo. Koromač stresemo v namaščen globlji pekač, velikosti 23 x 33 cm, ki smo ga predhodno namastili z maslom. Potresemo s polovico parmezana, sesekljanim česnom in solimo po okusu. Dobro premešamo in enakomerno razporedimo po pekaču.

korak:

V smetano vmešamo gorčico in sveže mleti poper, zmes enakomerno polijemo po koromaču. Po vrhu potrosimo preostali parmezan.

korak:

Pekač za približno eno uro potisnemo v na 180 stopinj Celzija ogreto pečico. Jed je pripravljena, ko se po vrhu lepo zlato rumeno zapeče.

Ta zelenjavna priloga, ki je enostavna za pripravo, bo navdušila tudi neljubitelje zelenjave.