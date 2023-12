Gratiniran brstični ohrovt

Sestavine za 4 osebe:

 500 g brstičnega ohrovta

 3 jajca

 žlica moke

 2 dl mleka

 2 dl sladke smetane

 3 žlice naribanega parmezana

 krogla mocarele

 debela rezina masla

 sol in poper

 muškatov orešček

Priprava:

1. korak:

Brstični ohrovt operemo, očistimo in razpolovimo, manjše kroglice lahko pustimo cele. Mocarelo in mrzlo maslo narežemo na manjše koščke.

2. korak:

Jajca razžvrkljamo. Dodamo mleko, smetano, malo moke, koščke mocarele in nariban

parmezan. Začinimo s pol žličke soli, z muškatovim oreščkom in poprom. Zmešamo z metlico.

3. korak:

Brstični ohrovt stresemo v pekač primerne velikosti, prelijemo z jajčno mešanico in potresemo s koščki masla. Postavimo v na 180 o C ogreto pečico in pečemo približno pol ure, dokler na vrhu ne dobimo zlato rjave skorje.

Slastna priloga, ki je primerna tudi za praznične obroke. Nekateri brstični ohrovt predhodno

blanširajo, da se znebijo nežne grenčine, ki je značilna za male zelene kroglice in je pravzaprav zdravilna.