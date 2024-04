GRAŠČINA V Oplotnici je zaživela kavarna in vinoteka Magdalenca

Konjičanka Eva Perlič, ki zadnje leto živi v Oplotnici, je v oplotniški graščini odprla kavarno z vinoteko.

Eva Perlič je pred dnevi v prostorih oplotniške graščine odprla svoj prvi lokal, kavarno in vinoteko Magdalenca. Tako je oživela prazen prostor grajske vinoteke, ki ga je pred odprtjem tudi preuredila in na novo opremila.

Eva sicer izhaja iz okolice Slovenskih Konjic, s partnerjem pa sta se lani preselila v Oplotnico. »Tukaj sem videla neizkoriščen prostor in odkrila čudovito priložnost, da stopim na svojo podjetniško pot,« je pojasnila svojo odločitev, da se prijavi na občinski razpis za najem grajske vinoteke.

V svojem lokalu združuje kavarno z vinoteko. Ponuja vse vrste brezalkoholnih in alkoholnih pijač, tudi koktejle in nekaj sladic ter izbranih vin. V delu, ki je namenjen vinoteki, so naprodaj vina lokalnih vinarjev in tudi vina iz drugih vinorodnih dežel Slovenije. Na voljo je manjši prostor za degustacije vin, ki bodo v poletnem času lahko potekale tudi na terasi. Eva si želi, da bi njen lokal postal prijeten prostor za druženje, sproščanje in povezovanje, posebno pozornost pa bo v kavarni, ki je odprta vse dni v tednu, namenjala družinam in najmlajšim. (N. K., Foto: Kavarna in vinoteka Magdalenca)