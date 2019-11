Sinoči so v oplotniški graščini priredili Glasbeni večer s citrarko Franjo Kočnik in gosti. S pesmimi, vinsko in kulinarično spremljavo so se sprehodili skozi otroštvo, mladost in zrelost. Prisluhnili so čudovitim zvokom citer Franje Kočnik, petju sopranistke Andreje Obrul in solistke Žane, Ljudskim pevcem iz Koritnega ter Vokalni zasedbi Sonus. Glasbeni program je dopolnjevala degustacija vin lokalnih pridelovalcev in sirov. (Z. M.)

Foto: E. H. D.