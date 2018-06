Grah – priljubljena zelenjava

Grah potrebuje stalno vlažna tla. In pogosto je prav suša krivec za skromen pridelek. Zato je zastirka še kako potrebna, v daljšem obdobju brez dežja, pa je nujno tudi zalivanje. Da bodo rastline imele dovolj vode, je še posebej pomembno, ko cvetijo. Mlademu grahu bo godilo, če potresemo nanj nekaj lesnega pepela. Pepel bogati tla s kalijem, prav tako pa odganja polže, ki jim mlade in nežne rastlinice še kako gredo v slast.

Stroki ne dozorevajo sočasno, zato jih redno pobiramo. Dozoreli stroki, ki jih ne poberemo pravočasno, niso več tako okusni, saj se sladkor začne spreminjati v škrob. S sprotnim pobiranjem vzpodbudimo tudi tvorbo novih cvetov. Če so rastline mokre od dežja, s pobiranjem počakajmo, saj se v takem vremenu prenašajo glivične bolezni.

Nekje v juniju, se rastline pričnejo sušiti. Takrat jih porežemo tik pri tleh in odnesemo na kompost, korenine pa pustimo v zemlji. Na koreninah graha so koreninski gomoljčki, ki vežejo dušik iz zraka. Gnojilo za rastline, ki bodo sledile grahu. Za grahom sadimo vrtnine, ki potrebujejo za rast in razvoj ogromno dušika. Take so vse kapusnic, oziroma zeljevke – zelje, ohrovt, cvetača, brstični ohrovt, brokoli …