Gradnje Leskovar iz Markečice: »Le stabilno podjetje lahko prebrodi tudi zahtevne čase«

Gradnje Leskovar je manjše gradbeno podjetje, ki stavi na kakovostno, odgovorno in predano delo, je pred približno dvema desetletjem zasnoval Alojz Leskovar. Epidemija za zdaj ni bistveno vplivala na poslovanje podjetja.

Kam segajo začetki družinskega podjetja Gradnje Leskovar? V kakšnih razmerah ste začenjali?

Začetki našega dela segajo približno dvajset let nazaj. Vsak začetek je na nek način zahteven, poln izzivov, a s predanim in strokovnim delom je mogoče uspešno razvijati posel. Začel sem skoraj iz nič, v skromnih razmerah, na razpolago sem imel nekaj ročnega orodja. Ves zaslužek sem vlagal v izobraževanja, usposabljanja, nabavo opreme in orodje. Sprva smo delali predvsem za naročnike s Ptuja in okolice.

Specializirali smo se za gradnjo stanovanjskih hiš, kasneje pa tudi za gradnjo poslovnih in proizvodnih objektov.

Je bilo težko najti prve naročnike vaših storitev? Se spomnite prvega naročila?

Ko smo mi začeli, ni bilo težko najti naročnikov. Takrat je bilo prisotno precejšne povpraševanje po delih, ki smo jih izvajali. To so bila predvsem tesarska in krovska dela. In ja, zelo dobro se spomnim prvega naročila. Znan podjetnik iz okolice Ptuja je pri nas naročil izdelavo ostrešja na objektu.

Kateri so bili tisti najbolj ključni oziroma prelomni dogodki za uspešen razvoj podjetja?

Naše podjetje se je razvijalo glede na povpraševanje in razmere na trgu, nadzorovano in predvsem brez večjih zadolžitev. Je pa bilo za nas na nek način prelomno leto 2007. Takrat je podjetje doživelo nov zagon, saj smo kupili zemljišča, ki nam še sedaj omogočajo razvoj podjetja. Takrat smo prav tako začeli z nakupi gradbene mehanizacije in ostale potrebne opreme.

Ste se kdaj znašli v hudi krizi in je bil obstoj podjetja kdaj ogrožen?

Ne, obstoj podjetja ni bil nikoli ogrožen. To pa ne pomeni, da se nismo občasno soočali s težavami oziroma krizami, ki jih je najpogosteje povzročala plačilna nedisciplina. To je večni problem slovenskega gospodarstva. A z odgovornim in skrbnim upravljanjem sem poskrbel, da ni prišlo do usodnih posledic za podjetje.

Koliko vas dela v podjetju? Koliko obsežen je vaš strojni park gradbene mehanizacije?

V našem podjetju nas je trenutno sedem redno zaposlenih. Ko potrebujemo dodatno delovno silo, pa občasno zaposlimo še nekaj najetih delavcev. Imamo dobre delovne pogoje. V minulih letih smo si zagotovili vso potrebno opremo. Naš strojni park obsega štiri kamione in tri bagre, imamo tudi gradbeni žerjav, profesionalne opaže, fasadni oder, stroje za glajenje betonov in še bi lahko našteval. Imamo vse, kar potrebujemo.

Delate zgolj na Štajerskem ali tudi drugod po Sloveniji?

Sicer smo že delali skoraj po vsej Sloveniji, a predvsem težimo k temu, da delamo čim bližje sedežu podjetja. Zato imamo večino naročnikov s širšega konjiškega območja.

Kateri je bil vaš najzahtevnejši gradbeni projekt doslej?

Izpostavil bi tri projekte. Najzahtevnejši je bil vsekakor izgradnja proizvodne hale in upravne stavbe za podjetje Wravor iz Stranic. Objekta smo zgradili na konjiški poslovni coni. Ponosni smo tudi na gradnjo proizvodne hale za prašno lakiranje podjetja Baumueller Dravinja v Slovenskih Konjicah ter večstanovanjskega objekta v Zgornji Pristavi pri Slovenskih Konjicah, ki smo ga zgradili za podjetje Virago iz Slovenskih Konjic, v njem je 16 stanovanj. Omenjeni projekti so od nas zahtevali veliko mero organizacijskega, strokovnega in izvajalskega dela. (Intervju si v celoti preberite v NOVICAH.)

