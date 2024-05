Gradnja steze Celje-Žalec gre proti koncu

Do konca junija. Skoraj 11 kilometrska steza bo končana v naslednjih tednih.

Gradnja 10,8 kilometra dolge kolesarske steze Celje-Žalec gre proti koncu. Kot so povedali na žalski občini, je dokončanje del predvideno do konca junija, ko bodo novo povezavo predali v uporabo. Vrednost del znaša 4,47 milijona evrov, od tega je žalska občina preko dogovora za razvoj regij namenila 1,6 milijona evrov.

Večino v žalski občini

Kolesarsko stezo gradijo na odseku od celjske Špice do mostu preko Savinje v Šeščah. Od skupnih 10,8 kilometra je 8,2 kilometra poteka v Občini Žalec.

Na odseku od meje s celjsko občino pri visečem mostu preko Savinje do Bio parka Nivo bodo uredili tudi nove premostitve, in sicer potoka Lava pri Levcu, potoka Struga pri čistilni napravi Kasaze in potoka Struga pri Bio parku Nivo, so za Slovensko tiskovno agencijo dodali na občini.

Zgrajen del poškodovale poplave

Na odseku od Bio parka Nivo do ribnika Vrbje bo kolesarska steza v dolžini tri kilometre potekala po obstoječih makadamskih in asfaltnih cestah in že urejenih kolesarskih poteh.

V zaključni fazi je tudi novogradnja kolesarske steze zahodno od ribnika Vrbje, kjer so do mostu preko Savinje v Šeščah zgradili 1,4 kilometra dolg odseka po visokovodnem nasipu Savinje. Med gradnjo je bil sicer del že zgrajene kolesarske povezave poškodovan ob poplavah v lanski vodni ujmi. Škodo so že v celoti odpravili, za odpravo posledic poplav je bil sklenjen aneks v znesku 360.000 evrov, so pojasnili na Občini Žalec.

Kolesarsko povezavo gradi celjsko podjetje Voc, investitor pa je Direkcija RS za infrastrukturo.