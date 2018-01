Gradnja novega hangarja na letališču Levec lepo napreduje. Pred dvema letoma je strela povzročila požar, v katerem je hangar v celoti pogorel. S številnimi dobrodelnimi akcijami in pomočjo prostovoljcev, pa si hangar želijo usposobiti do praznovanja 90. obletnice kluba, ki jo bodo obeležili prihodnje leto. Več in podrobneje tudi v jutrišnjem Celjanu.