Po dolgi in vztrajni zimi so se te dni začela dela na številnih cestnih odsekih. Med drugim so z rekonstrukcijo ceste začeli na Stranicah. Uredili bodo 360 metrov ceste vse od Gasilskega doma do priključka na regionalno cesto. Cesta je v času prenove povsem zaprta, obvoz je urejen.

Več o cesti na Stranicah in kdaj bo končana pa v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.