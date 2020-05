Grad Podsreda: Rezervacija grajskih nočitev možna prav kmalu

Grad Podsreda. Eden najbolj grajskih v Sloveniji je že odprl svoja vrata. Žal pa svojih vrat zaradi korona krize niso mogli odpreti na novo urejeni grajski apartmaji in sobe, ki bi sicer svoje prve goste lahko sprejeli že v tem času. Čas, ki so ga pridobili zaradi korona situacije, so izkoristili pa dopolnitev ponudbe grajskih nastavitev z detajli, s čimer bodo gostom pričarali še večjo udobnost bivanja.

Kot pravi znan pregovor, ni vse v pesku, palmah in soncu. Projektna ekipa, ki deluje na čelu investitorja oziroma lastnika gradu, Občine Kozje, razmišlja, da lahko dopustniški mir v samem sebi najdemo prav na zgodovinskih točkah, ki so bile dolgo zavite v tančico skrivnosti in so čakale priložnost, da se v vsej svoji mogočnosti ponovno pokažejo obiskovalcem gradu Podsreda. Narava, mir, tišina in lokalni ponudniki so tisti »detajli grajske namestitvene ponudbe«, ki bodo turiste prepričali, da je takšen dopust vreden vsakega evra. Kot so izpostavili, ne gre samo za še ene sobe in apartmaje, gre za to, da lahko Kozjanski park z destinacijo ponudi pristnost in avtentičnost, in to zahteven gost opazi, ceni in plača.

Uredili 15 novih namestitev Grad, ki je spomenik lokalnega pomena in je v lasti Občine Kozje, leži na območju Kozjanskega parka, ki je upravljavec gradu. Ker je grad predvsem v preteklih letih beležil porast obiskovalcev, je Občina Kozje z namenom povečanja števila domačih in tujih gostov, predvsem tistih, ki jih zanimajo kulturna dediščina, ohranjena narava, mir in sprostitev, ob koncu leta 2019 pristopila k ureditvi prenočitvenih kapacitet v spodnjem gospodarskem poslopju gradu Podsreda. Gre za inovativen turistični produkt na tem območju, ki se navezuje na povezovanje narave in kulture in v enkratno okolje gradu prinaša 15 novih namestitev. V sklopu projekta so se v obstoječih prostorih, v katerih so že bila izvedena groba gradbena dela, opremili trije apartmaji in tri sobe. Pred tem so se v prostorih izvedla še zaključna gradbena dela, ki so obsegala finalne obdelave tlakov, sten in stropov. Občina Kozje je v ta namen v preteklem letu podpisala gradbeno pogodbo z izvajalcem del, podjetjem GES d. o. o. iz Celja. Vrednost izvedenih del za ureditev prenočišč, ki so bila skladno s pogodbo zaključena pravočasno, so znašala dobrih 192 tisočakov z DDV.

Ob sprostitvi ukrepov bodo omogočene rezervacije Čeprav so sprva mislili, da jim bo situacija zaradi pandemije prekrižala načrte, se je čas, ki so ga pridobili prav zaradi korona situacije, izkazal za dobrodošlega, saj so s tem že tako posebno ponudbo grajskih nastanitev samo še dopolnili z detajli, ki bodo prihajajoče goste, skupaj z ostalo ponudbo, pustili brez besed. Glede na napovedi verjamejo, da bodo prvi gostje prav domači, slovenski gostje, ki bodo z željo po odkrivanju naravne lepote naše ljube dežele, svoje počitnice izbrali ravno na gradu Podsreda in jih vsak po svoje začinili z bogato ponudbo destinacije. Na gradu Podsreda, kot pravijo, lahko turistom ponudijo prav to, lepote in naravne danosti Kozjanskega parka, ki vedno znova presenečajo. Kot so dejali v projektni ekipi, se grajske namestitvene kapacitete ponujajo iz samega osrčja narave in so plod slovenske zgodovine. Celovita ponudba bo gosta očarala daleč od množic ljudi in morebitnih potencialnih okužb. Takoj, ko se bodo sprostili ukrepi, vezani na pandemijo, bo na uradni spletni strani gradu Podsreda mogoče rezervirati prve nočitve in kdo ve, mogoče bo že to poletje marsikdo namesto na morje zavil prav v občino Kozje na grad Podsreda in tam doživel sodobno ponudbo s pridihom zgodovine, ki so jo na teh tleh ustvarjali grofje, baroni in svetnica.