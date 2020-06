Grad Podsreda: Grajska pravljica z nočitvami se je tudi uradno pričela!

Grajska pravljica na Gradu Podsreda se je danes z uradno otvoritvijo novih prenočitvenih kapacitet pričela. Od 25. junija dalje bodo v svojih kapacitetah že pozdravili prve goste, ki jim bodo poleg modernega udobja ponudili tudi lokalno košarico dobrot ter številna doživetja.

Za vse tiste, ki so si kadarkoli predstavljali, kako bi bilo bivati in spati znotraj grajskih zidov, so se danes tudi uradno odprle nove prenočitvene kapacitete v enem najbolj grajskih gradov na Slovenskem, na Gradu Podsreda.

Projektna ekipa, ki je ustvarjala in vse skozi delovala na projektu Apartmaji in sobe na Gradu Podsreda, katerega lastnik je Občina Kozje, je že pred časom sporočila, da se lahko na www.castlepodsreda.com z mesecem junijem že rezervirajo nočitve z grajsko zajtrk košarico, v sobi ali apartmaju znotraj grajskih zidov gradu iz 12. stoletja.

Tako pred projektom, kot tudi zdaj, ko je projekt končan, si želijo neokrnjeno naravo Kozjanskega parka deliti z gosti od vsepovsod. Želijo si, da se ljudje pri njih spočijejo in se vsaj med počitnikovanjem vrnejo k svojim koreninam – naravi. To je bil cilj projekta, ki je zdaj tudi dosežen. »Zgodovina je z današnjim dnem postala sedanjost. Ne gre samo za še ene sobe in apartmaje več, gre za to, da lahko grad Podsreda z destinacijo ponudi pristnost in avtentičnost, in to zahteven gost opazi, ceni in plača! Zdaj lahko bivanje na gradu rezervirate tudi zase. Upamo si verjeti, da bo marsikdo namesto na morje letos zavil ravno v Kozjanski park in tu doživel sodobno ponudbo s pridihom zgodovine,« je ob zaključku projekta in otvoritvi dejala županja Občine Kozje Milenca Krajnc.

Turisti bodo na gradu Podsreda ne samo uživali med naravnimi lepotami, ampak med njimi celo spali. Občina Kozje pri tem poudarja, da je doprinesla tudi k trajni obnovi dediščine, s tem, ko si je zgodovino dovolila vplesti v moderno udobje.

Ob otvoritvi je pomembnost tovrstnih namestitev in razvoja turizma, ki je v tem času utrpel največjo škodo, izpostavil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je spominjal otvoritve pred nekaj leti, ko so otvorili prenovljene prostore znotraj gradu. Kot je dajal minister, so že takrat govorili o ureditvi prenočitvenih kapacitet in danes jim je to uspelo. Za vse postorjeno jim je iskreno iskreno čestital, saj meni, da je ustvarjeno usmerjeno v slovensko turistično zgodbo, kjer se želi ustvarjati aktivna, zelena, zdrava, petzvezdična doživetja. Kot je še poudaril, je pridobitev prava tudi zato, ker bo turizem po krizi drugačen. Posebej pomembno se mu zdi, da so se odločili komponirati kulturno, zgodovinski spomenik, kot je grad, z vsemi ostalimi turističnimi zgodbami, ki jih lahkoti kraji ponudijo, vsekakor pa bo po mnenju Počivalška zgodba dobra šele, če bodo v njej sodelovali dobri ljudje, ki se pomembnosti tovrstnih aktivnosti zavedajo.

Prav tako je čestitke in besede pohvale zbranim v imenu predsednika Turistične zveze Slovenije Pavleta Hevke in v svojem imenu izrekel podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.

Ob otvoritvi, ki je bila prepletena s čudovito glasbeno spremljavo in kasneje s pogostitvijo, ki so jo med grajskimi zidovi pripravili lokalni ponudniki, so si obiskovalci z velikim navdušenjem ogledali nove prenočitvene kapacitete, ki vabijo med svoje zidove. (Karmen Cvirn)